Новая Tesla появится в День смеха: Илон Маск отложил презентацию Roadster 2 до апреля 2026 года

Ключевые руководители Tesla неоднократно подчеркивали, что Roadster 2 будет представлен в 2025 году. Но по новой информации, Илон Маск обещает "самую интересную демонстрацию среди всех продуктов", впрочем не в этом году, передает УНН со ссылкой на Electrek.

Новый Tesla Roadster столкнулся с дальнейшими задержками. Генеральный директор Илон Маск теперь отложил презентацию полностью электрического летающего автомобиля до апреля 2026 года.

"Запуск продукта Roadster 2, который будет существенно отличаться от того, что мы показывали до сих пор, состоится 1 апреля следующего года", – сказал Маск на недавнем собрании акционеров производителя электромобилей.

Недавно Илон Маск уже подтверждал, что новый Roadster с исключительными характеристиками будет представлен в 2025 году. Впрочем проект откладывали еще с начала 2020-х годов, поэтому новый анонс уже был воспринят с осторожностью.

Маск не замедлил с объяснениями относительно графика выхода Roadster 2.

Я всегда могу возразить, что шутил. Но мы предварительно стремимся к 1 апреля для того, что, по моему мнению, будет самой интересной демонстрацией любого продукта, независимо от того, работает он или нет. И я ожидаю, что производство, вероятно, начнется через 12-18 месяцев после этого.