Новая Tesla появится в День смеха: Илон Маск отложил презентацию Roadster 2 до апреля 2026 года
Новый Tesla Roadster столкнулся с дальнейшими задержками. Илон Маск отложил презентацию полностью электрического летающего автомобиля до апреля 2026 года.
Ключевые руководители Tesla неоднократно подчеркивали, что Roadster 2 будет представлен в 2025 году. Но по новой информации, Илон Маск обещает "самую интересную демонстрацию среди всех продуктов", впрочем не в этом году, передает УНН со ссылкой на Electrek.
Новый Tesla Roadster столкнулся с дальнейшими задержками. Генеральный директор Илон Маск теперь отложил презентацию полностью электрического летающего автомобиля до апреля 2026 года.
"Запуск продукта Roadster 2, который будет существенно отличаться от того, что мы показывали до сих пор, состоится 1 апреля следующего года", – сказал Маск на недавнем собрании акционеров производителя электромобилей.
Из года в год выход нового Roadster откладывается
Недавно Илон Маск уже подтверждал, что новый Roadster с исключительными характеристиками будет представлен в 2025 году. Впрочем проект откладывали еще с начала 2020-х годов, поэтому новый анонс уже был воспринят с осторожностью.
Маск не замедлил с объяснениями относительно графика выхода Roadster 2.
Я всегда могу возразить, что шутил. Но мы предварительно стремимся к 1 апреля для того, что, по моему мнению, будет самой интересной демонстрацией любого продукта, независимо от того, работает он или нет. И я ожидаю, что производство, вероятно, начнется через 12-18 месяцев после этого.
По словам генерального директора, ожидается, что производство начнется "вероятно, примерно через 12-18 месяцев" после презентации. Больше деталей технологический миллиардер отказался раскрывать.
Прототип Tesla Roadster следующего поколения был представлен в 2017 году и должен был поступить в производство в 2020 году, но с тех пор запуск ежегодно откладывался. Это стало любимой шуткой в сообществе Tesla и примером склонности генерального директора Илона Маска преувеличивать срок.
