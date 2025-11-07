Нова Tesla з'явиться у День сміху: Ілон Маск відклав презентацію Roadster 2 до квітня 2026 року

ukenru
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопада
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до "Авраамових угод"
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає пояснення
Вихід GTA VI знову відкладено
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
Вихід GTA VI знову відкладено
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду
Нова Tesla з'явиться у День сміху: Ілон Маск відклав презентацію Roadster 2 до квітня 2026 року

Новий Tesla Roadster зіткнувся з подальшими затримками. Ілон Маск відклав презентацію повністю електричного літаючого автомобіля до квітня 2026 року.

Нова Tesla з'явиться у День сміху: Ілон Маск відклав презентацію Roadster 2 до квітня 2026 року

Ключові керівники Tesla неодноразово наголошували, що Roadster 2 буде представлено у 2025 році. Але за новою інформацією, Ілон Маск обіцяє "найцікавішу демонстрацію серед усіх продуктів", втім не у цьому році, передає УНН із посиланням на Electrek.

Деталі

Новий Tesla Roadster зіткнувся з подальшими затримками. Генеральний директор Ілон Маск тепер відклав презентацію повністю електричного літаючого автомобіля до квітня 2026 року.  

"Запуск продукту Roadster 2, який суттєво відрізнятиметься від того, що ми показували досі, відбудеться 1 квітня наступного року", – сказав Маск на нещодавніх зборах акціонерів виробника електромобілів.

З року в рік вихід нового Roadster відкладається

Нещодавно Ілон Маск вже підтверджував, що новий Roadster з винятковими характеристиками буде представлений у 2025 році. Втім проєкт відкладали ще з початку 2020-х років, тож новий анонс вже було сприйнято з обережністю. 

Tesla втрачає підтримку: інвестори відмовили Маску у космічній винагороді04.11.25, 15:06 • 2647 переглядiв

Маск не забарився з поясненнями щодо графіку виходу Roadster 2. 

Я завжди можу заперечити, що жартував. Але ми попередньо прагнемо 1 квітня для того, що, на мою думку, буде найцікавішою демонстрацією будь-якого продукту, незалежно від того, чи працює він, чи ні. І я очікую, що виробництво, ймовірно, розпочнеться через 12-18 місяців після цього.

- пояснив Маск. 

За словами генерального директора, очікується, що виробництво розпочнеться "ймовірно, приблизно через 12-18 місяців" після презентації. Більше деталей технологічний мільярдер відмовився розкривати. 

Нагадаємо

Прототип Tesla Roadster наступного покоління був представлений у 2017 році та мав надійти у виробництво у 2020 році, але з того часу запуск щороку відкладався. Це стало улюбленим жартом у спільноті Tesla та прикладом схильності генерального директора Ілона Маска перебільшувати термін.

Акціонери Tesla вирішують долю Ілона Маска: 878 мільярдів доларів чи відставка05.11.25, 16:10 • 12487 переглядiв

Ігор Тележніков

Авто
Tesla Inc
Ілон Маск