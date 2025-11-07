Нова Tesla з'явиться у День сміху: Ілон Маск відклав презентацію Roadster 2 до квітня 2026 року

Ключові керівники Tesla неодноразово наголошували, що Roadster 2 буде представлено у 2025 році. Але за новою інформацією, Ілон Маск обіцяє "найцікавішу демонстрацію серед усіх продуктів", втім не у цьому році, передає УНН із посиланням на Electrek.

Новий Tesla Roadster зіткнувся з подальшими затримками. Генеральний директор Ілон Маск тепер відклав презентацію повністю електричного літаючого автомобіля до квітня 2026 року.

"Запуск продукту Roadster 2, який суттєво відрізнятиметься від того, що ми показували досі, відбудеться 1 квітня наступного року", – сказав Маск на нещодавніх зборах акціонерів виробника електромобілів.

Нещодавно Ілон Маск вже підтверджував, що новий Roadster з винятковими характеристиками буде представлений у 2025 році. Втім проєкт відкладали ще з початку 2020-х років, тож новий анонс вже було сприйнято з обережністю.

Маск не забарився з поясненнями щодо графіку виходу Roadster 2.

Я завжди можу заперечити, що жартував. Але ми попередньо прагнемо 1 квітня для того, що, на мою думку, буде найцікавішою демонстрацією будь-якого продукту, незалежно від того, чи працює він, чи ні. І я очікую, що виробництво, ймовірно, розпочнеться через 12-18 місяців після цього.