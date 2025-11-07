Нова Tesla з'явиться у День сміху: Ілон Маск відклав презентацію Roadster 2 до квітня 2026 року
Київ • УНН
Новий Tesla Roadster зіткнувся з подальшими затримками. Ілон Маск відклав презентацію повністю електричного літаючого автомобіля до квітня 2026 року.
Ключові керівники Tesla неодноразово наголошували, що Roadster 2 буде представлено у 2025 році. Але за новою інформацією, Ілон Маск обіцяє "найцікавішу демонстрацію серед усіх продуктів", втім не у цьому році, передає УНН із посиланням на Electrek.
Деталі
Новий Tesla Roadster зіткнувся з подальшими затримками. Генеральний директор Ілон Маск тепер відклав презентацію повністю електричного літаючого автомобіля до квітня 2026 року.
"Запуск продукту Roadster 2, який суттєво відрізнятиметься від того, що ми показували досі, відбудеться 1 квітня наступного року", – сказав Маск на нещодавніх зборах акціонерів виробника електромобілів.
З року в рік вихід нового Roadster відкладається
Нещодавно Ілон Маск вже підтверджував, що новий Roadster з винятковими характеристиками буде представлений у 2025 році. Втім проєкт відкладали ще з початку 2020-х років, тож новий анонс вже було сприйнято з обережністю.
Tesla втрачає підтримку: інвестори відмовили Маску у космічній винагороді04.11.25, 15:06 • 2647 переглядiв
Маск не забарився з поясненнями щодо графіку виходу Roadster 2.
Я завжди можу заперечити, що жартував. Але ми попередньо прагнемо 1 квітня для того, що, на мою думку, буде найцікавішою демонстрацією будь-якого продукту, незалежно від того, чи працює він, чи ні. І я очікую, що виробництво, ймовірно, розпочнеться через 12-18 місяців після цього.
За словами генерального директора, очікується, що виробництво розпочнеться "ймовірно, приблизно через 12-18 місяців" після презентації. Більше деталей технологічний мільярдер відмовився розкривати.
Нагадаємо
Прототип Tesla Roadster наступного покоління був представлений у 2017 році та мав надійти у виробництво у 2020 році, але з того часу запуск щороку відкладався. Це стало улюбленим жартом у спільноті Tesla та прикладом схильності генерального директора Ілона Маска перебільшувати термін.
Акціонери Tesla вирішують долю Ілона Маска: 878 мільярдів доларів чи відставка05.11.25, 16:10 • 12487 переглядiв