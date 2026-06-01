Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видео
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Новая мобилизационная реформа стартует со скандалов - Омбудсмен заявил о нарушениях прав граждан

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Омбудсмен заявил о нарушениях прав при мобилизации и игнорировании Минобороны его инициатив. Речь идет о применении силы и незаконных задержаниях.

В Украине готовят новую реформу мобилизации, которую уже называют "болезненной" для общества. На этом фоне Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец публично заявил о системных нарушениях прав граждан во время мобилизационных мероприятий и раскритиковал отсутствие реакции со стороны государства. Об этом Омбудсмен написал в соцсетях, передает УНН.

Сейчас презентуют новую реформу мобилизации и уже предупреждают, что она будет "болезненной". Я читаю в комментариях ряд возмущений. Но не стоит ли, прежде чем пугать общество новыми правилами, наконец ответить: почему системные нарушения прав человека во время мобилизации до сих пор игнорируются?!

- написал Лубинец.

Детали

По словам Лубинца, еще три недели назад во время представления ежегодного доклада в Верховной Раде он предложил создать при Министерстве обороны специальную рабочую группу с участием парламента и Офиса Омбудсмена для реагирования на нарушения прав человека во время мобилизации.

"Официальное письмо я направил в Министерство обороны. Какой результат? Никакой рабочей группы до сих пор нет", – подчеркнул он.

Омбудсмен заявил, что продолжает получать обращения относительно незаконных действий во время мобилизационных мероприятий. По его словам, речь идет о применении силы, задержании граждан и изъятии личных вещей.

Отдельно Лубинец обратил внимание на то, что участники таких мероприятий продолжают работать в балаклавах, несмотря на предыдущие обещания прекратить такую практику.

"Даже на этом видео — люди в балаклавах. Так где выполнение приказа Министерства обороны? Кто контролирует его соблюдение и кто ответит за его фактическое игнорирование?" – заявил он, обнародовав видео.

По словам Омбудсмена, доверие к государству формируется не через публичные заявления или презентации реформ, а через соблюдение закона самой властью.

"Нельзя требовать от граждан добросовестного выполнения своих обязанностей, если отдельные должностные лица позволяют себе нарушать их права", – подчеркнул Лубинец.

Он также заявил, что реформа мобилизации без реального реагирования на нарушения прав человека рискует превратиться в "попытку сделать вид, что проблемы не существует".

Уполномоченный Верховной Рады в очередной раз призвал Министерство обороны немедленно создать соответствующую рабочую группу и обеспечить контроль за соблюдением прав граждан во время мобилизационных процессов.

Андрей Тимощенков

ОбществоПолитика
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Украина