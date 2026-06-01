Новая мобилизационная реформа стартует со скандалов - Омбудсмен заявил о нарушениях прав граждан

В Украине готовят новую реформу мобилизации, которую уже называют "болезненной" для общества. На этом фоне Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец публично заявил о системных нарушениях прав граждан во время мобилизационных мероприятий и раскритиковал отсутствие реакции со стороны государства. Об этом Омбудсмен написал в соцсетях, передает УНН.

Сейчас презентуют новую реформу мобилизации и уже предупреждают, что она будет "болезненной". Я читаю в комментариях ряд возмущений. Но не стоит ли, прежде чем пугать общество новыми правилами, наконец ответить: почему системные нарушения прав человека во время мобилизации до сих пор игнорируются?! - написал Лубинец.

Детали

По словам Лубинца, еще три недели назад во время представления ежегодного доклада в Верховной Раде он предложил создать при Министерстве обороны специальную рабочую группу с участием парламента и Офиса Омбудсмена для реагирования на нарушения прав человека во время мобилизации.

"Официальное письмо я направил в Министерство обороны. Какой результат? Никакой рабочей группы до сих пор нет", – подчеркнул он.

Омбудсмен заявил, что продолжает получать обращения относительно незаконных действий во время мобилизационных мероприятий. По его словам, речь идет о применении силы, задержании граждан и изъятии личных вещей.

Отдельно Лубинец обратил внимание на то, что участники таких мероприятий продолжают работать в балаклавах, несмотря на предыдущие обещания прекратить такую практику.

"Даже на этом видео — люди в балаклавах. Так где выполнение приказа Министерства обороны? Кто контролирует его соблюдение и кто ответит за его фактическое игнорирование?" – заявил он, обнародовав видео.

По словам Омбудсмена, доверие к государству формируется не через публичные заявления или презентации реформ, а через соблюдение закона самой властью.

"Нельзя требовать от граждан добросовестного выполнения своих обязанностей, если отдельные должностные лица позволяют себе нарушать их права", – подчеркнул Лубинец.

Он также заявил, что реформа мобилизации без реального реагирования на нарушения прав человека рискует превратиться в "попытку сделать вид, что проблемы не существует".

Уполномоченный Верховной Рады в очередной раз призвал Министерство обороны немедленно создать соответствующую рабочую группу и обеспечить контроль за соблюдением прав граждан во время мобилизационных процессов.

Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения