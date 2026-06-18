Новая коалиция в Литве стремится к долгосрочному военному присутствию США
Киев • УНН
Коалиционное соглашение предусматривает долгосрочное размещение подразделений США и расходы на оборону на уровне 5% ВВП. Правительство также продолжит поддержку Украины.
Переформатированное правительство Литвы будет стремиться обеспечить долгосрочное присутствие военных подразделений США в этой стране НАТО, граничащей как с россией, так и с беларусью, как показало соглашение о создании коалиционного правительства, подписанное в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Ожидается, что лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс станет премьер-министром в ближайшие недели, заменив свою заместительницу Ингу Ругинене, занимавшую этот пост с 2025 года, и введет в состав правительства партии "Во имя Литвы" и "Союз фермеров и зеленых".
В коалиционном соглашении говорится, что Литва, являющаяся решительным критиком войны россии в Украине, "будет стремиться к долгосрочному и бесперебойному присутствию военных подразделений США в Литве, признавая присутствие США приоритетом сдерживания".
Литва этим летом впервые с 2020 года осталась без бронетанкового батальона США численностью около 1000 военнослужащих, и Вашингтон пересматривает вопрос будущего присутствия американских войск, заявил министр обороны балтийской страны.
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Министр обороны США Пит Хегсет в четверг объявил о новом пересмотре развертывания американских войск в Европе и пригрозил удержать некоторые взносы США в НАТО, если союзники, которые "сидят на шее" (free riding), не выполнят свои обязательства по расходам на оборону.
Коалиционное соглашение Литвы обязывает правительство укреплять противовоздушную оборону, поддерживать Украину и ее интеграцию в ЕС и НАТО, а также продолжать тратить не менее 5% валового внутреннего продукта на оборону, что является одним из самых высоких показателей в альянсе.
6 июня социал-демократы проголосовали за исключение из коалиционного правительства популистской партии "Заря Немана", лидер которой был осужден за антисемитизм, после того как партия проголосовала против плана правительства по созданию военной базы вблизи беларуси.
Ожидается, что новая коалиция получит 75 мест в 141-местном парламенте.
Следующие выборы в Литве должны состояться в 2028 году.
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