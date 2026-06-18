Правительство Литвы планирует уйти в отставку на следующей неделе из-за переформатирования коалиции
Киев • УНН
Кабмин Литвы уйдет в отставку в следующий вторник из-за новой коалиции. Большинство сформируют социал-демократы и еще две политические силы.
Правительство премьер-министра Литвы Инги Ругинене намерено объявить об отставке в следующий вторник в связи с реорганизацией правящей коалиции. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
Могу сказать, что на данный момент этот день запланирован, и вопрос об отставке должен быть поднят
Согласно законодательству, глава правительства должен письменно уведомить президента об отставке Кабинета министров. Для этого планируют провести внеочередное заседание правительства, после чего о решении в тот же день проинформируют президента.
Новая коалиция
После отставки правительства президент Литвы Гитанас Науседа будет иметь до 15 дней для внесения кандидатуры нового премьер-министра на рассмотрение Сейма. Ожидается, что на эту должность будет предложен лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.
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После утверждения кандидатуры премьера парламентом новый глава правительства будет иметь до 15 дней на формирование Кабинета министров и представление правительственной программы, согласованной с президентом.
Распределение министерств
Как сообщается, лидеры трех парламентских сил должны подписать новое коалиционное соглашение уже в четверг. В большинство войдут социал-демократы, Демократический союз "Во имя Литвы" и Союз фермеров, зеленых и христианских семей Литвы.
Согласно договоренностям, демократы получат министерства энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства. Союз фермеров, зеленых и христианских семей Литвы сохранит контроль над министерствами юстиции и экономики и инноваций. Остальные девять министерств отойдут социал-демократам.
Ожидается, что новое правящее большинство будет иметь 75 депутатов в Сейме. Переформатирование коалиции произошло после решения социал-демократов в начале июня прекратить сотрудничество с партией "Заря Нямунаса" и пригласить в большинство Демократический союз "Во имя Литвы".
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