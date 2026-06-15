Литва первой в мире демонтирует реакторы чернобыльского типа на АЭС
Киев • УНН
Литва первой в мире демонтирует реакторы чернобыльского типа с помощью роботов. Здания Игналинской АЭС могут превратить в научный центр.
Литва готовится демонтировать активные зоны реакторов типа РБМК (реактор большой мощности канальный — ред.) Игналинской атомной электростанции — таких же, что работали на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает LRT, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на втором блоке станции размещались реакторы РБМК, которые были одними из самых мощных в мире. Сотрудники станции сейчас демонтируют все, что можно безопасно удалить без высокоспециализированных специалистов.
Активную зону реактора демонтируют роботы, оснащенные тем, что представители станции называют передовыми технологиями. Работа на оборудовании с таким высоким уровнем радиоактивности обычно не выполняется людьми
Ожидается, что графитовые компоненты реактора демонтируют специалисты международных компаний, вероятнее всего, из Соединенных Штатов или Франции.
Это будет самая сложная задача. Но мы будем первыми в мире, кто это сделал
По его словам, даже через несколько сотен лет хранилища для радиоактивных компонентов, вероятно, будут выглядеть как курганы или небольшие холмы.
Хранилища отработанного топлива останутся бетонными конструкциями. Мы также рассматриваем, стоит ли вообще сносить основные здания реакторов. Возможно, целесообразнее сохранить их как научный испытательный полигон или технологический центр
Напомним
В апреле власти Вильнюса обнародовали план эвакуации на случай военного вторжения, гибридных атак, ядерных угроз и стихийных бедствий. План разработан на основе опыта Украины и городов США.
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