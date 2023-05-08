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13 марта, 19:26 • 53786 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107285 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108994 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 109008 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102435 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97344 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110813 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131617 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый пожар на россии: в Москве подожгли релейные шкафы железной дороги

Новый пожар на россии: в Москве подожгли релейные шкафы железной дороги

Киев • УНН

 • 2068767 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В москве неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, пожар был замечен сегодня утром недалеко от станции "Электрозаводская-Сортировочная" (казанское направление). Машинисты поезда увидели, что на шкафах рядом с железнодорожным полотном видны признаки горения.

Так, неизвестные сожгли два шкафа. Одна использовалась для управления светофором, другая – для хозяйственных нужд. Рядом с ними следователи обнаружили несколько пластиковых бутылок. Сообщается, что сбоя в движении поездов не было.

Напомним

Сразу в трех регионах россии вспыхнули масштабные пожары.

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