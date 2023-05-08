Новый пожар на россии: в Москве подожгли релейные шкафы железной дороги

Детали

Как отмечается, пожар был замечен сегодня утром недалеко от станции "Электрозаводская-Сортировочная" (казанское направление). Машинисты поезда увидели, что на шкафах рядом с железнодорожным полотном видны признаки горения.

Так, неизвестные сожгли два шкафа. Одна использовалась для управления светофором, другая – для хозяйственных нужд. Рядом с ними следователи обнаружили несколько пластиковых бутылок. Сообщается, что сбоя в движении поездов не было.

Напомним

Сразу в трех регионах россии вспыхнули масштабные пожары.