Новый пожар на россии: в Москве подожгли релейные шкафы железной дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В москве неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, пожар был замечен сегодня утром недалеко от станции "Электрозаводская-Сортировочная" (казанское направление). Машинисты поезда увидели, что на шкафах рядом с железнодорожным полотном видны признаки горения.
Так, неизвестные сожгли два шкафа. Одна использовалась для управления светофором, другая – для хозяйственных нужд. Рядом с ними следователи обнаружили несколько пластиковых бутылок. Сообщается, что сбоя в движении поездов не было.
Напомним
Сразу в трех регионах россии вспыхнули масштабные пожары.