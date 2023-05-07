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Одразу в трьох регіонах росії спалахнули масштабні пожежі

Одразу в трьох регіонах росії спалахнули масштабні пожежі

Київ • УНН

 • 2668634 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Одразу в трьох регіонах росії спалахнули сильні пожежі. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Наразі відомо по масштабні пожежі в трьох регіонах.

Так, на курганщині вогонь поширився на кілька населених пунктів. У селі юлдус горять щонайменше 20 будинків та школа. Над регіоном стоїть густий смог. Глава курганської області назвав ситуацію з лісовими пожежами в регіоні критичною "у ряді місць".

Крім того, влада тюменської області запровадила режим НС на всій території регіону. Губернатор регіону олександр моор назвав ситуацію із лісовими пожежами "напруженою". Зазначається, що через пожежі евакуювали мешканців семи населених пунктів регіону.

"Щодня ми фіксуємо нові осередки ландшафтних, лісових пожеж, все це посилюється дуже спекотною сухою погодою та сильним вітром", — сказав моор.

Також, у свердловській області зафіксували 55 пожеж загальною площею понад 35 тисяч гектарів. Через лісові пожежі згоріли два склади з порохом, а місто азбест залишилося без води та світла. У МНС регіону повідомили, що загрозу розповсюдження лісових пожеж на населені пункти ліквідовано.

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