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У росії заявили про виявлення розвідувального дрона біля заводу з виробництва Су-34

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Охорона авіазаводу, що виробляє Су-34, виявила дрон із відеокамерою. Про це повідомляє Телеграм-канал BAZA, пише УНН.

Стверджується, що невідомий оператор спостерігав за допомогою БПЛА за в'їздом і виїздом із воріт Новосибірського авіаційного заводу ім.Чкалова, а також за периметром військового об'єкта.

Деталі

«Увечері 5 травня неподалік від воріт заводу був виявлений дрон чорного кольору з додатковою батареєю і з вбудованою відеокамерою. Причому камера працювала за принципом датчика руху. За попередніми даними, дрон знімав в'їзд і виїзд із заводу і, мабуть, фіксував будь-які пересування біля воріт підприємства. Найімовірніше, виявлений БПЛА впав після того, як у нього сіла батарейка. Безпілотний летальний апарат відправили на експертизу. Наразі встановити, хто є його оператором, поки що не вдалося», - повідомляє BAZA

Додамо

НАЗ ім.Чкалова є новосибірською філією Об'єднаної авіабудівної компанії. Згідно з відкритими даними, завод виробляє винищувачі-бомбардувальники Су-34 і С-70 «Мисливець» — важкий ударний безпілотний бомбардувальник шостого покоління.

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