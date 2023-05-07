У росії заявили про виявлення розвідувального дрона біля заводу з виробництва Су-34
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Охорона авіазаводу, що виробляє Су-34, виявила дрон із відеокамерою. Про це повідомляє Телеграм-канал BAZA, пише УНН.
Стверджується, що невідомий оператор спостерігав за допомогою БПЛА за в'їздом і виїздом із воріт Новосибірського авіаційного заводу ім.Чкалова, а також за периметром військового об'єкта.
Деталі
«Увечері 5 травня неподалік від воріт заводу був виявлений дрон чорного кольору з додатковою батареєю і з вбудованою відеокамерою. Причому камера працювала за принципом датчика руху. За попередніми даними, дрон знімав в'їзд і виїзд із заводу і, мабуть, фіксував будь-які пересування біля воріт підприємства. Найімовірніше, виявлений БПЛА впав після того, як у нього сіла батарейка. Безпілотний летальний апарат відправили на експертизу. Наразі встановити, хто є його оператором, поки що не вдалося», - повідомляє BAZA
Додамо
НАЗ ім.Чкалова є новосибірською філією Об'єднаної авіабудівної компанії. Згідно з відкритими даними, завод виробляє винищувачі-бомбардувальники Су-34 і С-70 «Мисливець» — важкий ударний безпілотний бомбардувальник шостого покоління.