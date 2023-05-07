В россии заявили об обнаружении разведывательного дрона у завода по производству Су-34
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Охрана авиазавода, производящего Су-34, обнаружила дрон с видео камерой. Об этом сообщает Телеграм-канал BAZA, пишет УНН.
Утверждается, что неизвестный оператор наблюдал с помощью БПЛА за въездом и выездом из ворот Новосибирского авиационного завода им.Чкалова, а также за периметром военного объекта.
Детали
«Вечером 5 мая неподалёку от ворот завода был обнаружен дрон чёрного цвета с дополнительной батареей и со встроенной видеокамерой. Причём камера работала по принципу датчика движения. По предварительным данным, дрон снимал въезд и выезд из завода и, по-видимому, фиксировал любые передвижения у ворот предприятия. Скорее всего обнаруженный БПЛА упал после того, как у него села батарейка. Беспилотный летальный аппарат отправили на экспертизу. На данный момент установить, кто является его оператором, пока не удалось», - сообщает BAZA
Добавим
НАЗ им.Чкалова является новосибирским филиалом Объединённой авиастроительной компании. Согласно открытым данным, завод производит истребители-бомбардировщики Су-34 и С-70 «Охотник» — тяжелый ударный беспилотный бомбардировщик шестого поколения.