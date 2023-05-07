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Сразу в трех регионах россии вспыхнули масштабные пожары

Сразу в трех регионах россии вспыхнули масштабные пожары

Киев • УНН

 • 2668630 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Сразу в трех регионах россии вспыхнули сильные пожары. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Известно о масштабных пожарах в трех регионах.

Так, на курганщине огонь распространился на несколько населенных пунктов. В селе юлдус горят по меньшей мере 20 домов и школа. Над регионом стоит густой смог. Глава курганской области назвал ситуацию с лесными пожарами в регионе критической "в ряде мест".

Кроме того, власти тюменской области ввели режим ЧС на всей территории региона. Губернатор региона александр моор назвал ситуацию с лесными пожарами "напряженной". Отмечается, что из-за пожаров эвакуировали жителей семи населенных пунктов региона.

"Ежедневно мы фиксируем новые очаги ландшафтных, лесных пожаров, все это усиливается очень жаркой сухой погодой и сильным ветром", — сказал моор.

Также, в свердловской области зафиксировали 55 пожаров общей площадью более 35 тысяч гектаров. Из-за лесных пожаров сгорели два склада с порохом, а город асбест остался без воды и света. В МЧС региона сообщили, что угроза распространения лесных пожаров на населенные пункты ликвидирована.

Напомним

В россии заявили об обнаружении разведывательного дрона возле завода по производству Су-34.

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