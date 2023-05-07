Сразу в трех регионах россии вспыхнули масштабные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Сразу в трех регионах россии вспыхнули сильные пожары. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Известно о масштабных пожарах в трех регионах.
Так, на курганщине огонь распространился на несколько населенных пунктов. В селе юлдус горят по меньшей мере 20 домов и школа. Над регионом стоит густой смог. Глава курганской области назвал ситуацию с лесными пожарами в регионе критической "в ряде мест".
Кроме того, власти тюменской области ввели режим ЧС на всей территории региона. Губернатор региона александр моор назвал ситуацию с лесными пожарами "напряженной". Отмечается, что из-за пожаров эвакуировали жителей семи населенных пунктов региона.
"Ежедневно мы фиксируем новые очаги ландшафтных, лесных пожаров, все это усиливается очень жаркой сухой погодой и сильным ветром", — сказал моор.
Также, в свердловской области зафиксировали 55 пожаров общей площадью более 35 тысяч гектаров. Из-за лесных пожаров сгорели два склада с порохом, а город асбест остался без воды и света. В МЧС региона сообщили, что угроза распространения лесных пожаров на населенные пункты ликвидирована.
Напомним
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