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На росії спалахнули склади з порохом, триває евакуація населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У селищі пєрвомайській, свєрдловська область росії, внаслідок лісової пожежі спалахнули склади з порохом. Про це повідомляють російській телеграм-канали з посиланням на екстрені служби країни, передає УНН.

Цитата 

"Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох. Влада розпочала евакуацію мешканців селища пєрвомайській у свєрдловській області.

Люди виїжджають автобусами та особистим транспортом", - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

У мнс рф підтвердили пожежу на складах в уральському селищі пєрвомайській. Попередньо, повідомляють, постраждалих немає.

Рятувальники нарощують сили, аби запобігти розповсюдженню вогню біля селища.

Додатково 

Мешканці російського міста єкатєрєнбург скаржаться на сильну чадовину у повітрі, відчувається запах гару, передають російські телеграм-канали. Відстань від пєрвомайського до єкатєрєнбурга близько 30 км. 

Нагадаємо 

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