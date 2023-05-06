На росії спалахнули склади з порохом, триває евакуація населення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У селищі пєрвомайській, свєрдловська область росії, внаслідок лісової пожежі спалахнули склади з порохом. Про це повідомляють російській телеграм-канали з посиланням на екстрені служби країни, передає УНН.
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"Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох. Влада розпочала евакуацію мешканців селища пєрвомайській у свєрдловській області.
Люди виїжджають автобусами та особистим транспортом", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У мнс рф підтвердили пожежу на складах в уральському селищі пєрвомайській. Попередньо, повідомляють, постраждалих немає.
Рятувальники нарощують сили, аби запобігти розповсюдженню вогню біля селища.
Додатково
Мешканці російського міста єкатєрєнбург скаржаться на сильну чадовину у повітрі, відчувається запах гару, передають російські телеграм-канали. Відстань від пєрвомайського до єкатєрєнбурга близько 30 км.
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