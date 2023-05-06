На россии вспыхнули склады с порохом, продолжается эвакуация населения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В поселке первомайской, свердловской области россии, в результате лесного пожара вспыхнули склады с порохом. Об этом сообщают российские телеграммы-каналы со ссылкой на экстренные службы страны, передает УНН.
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"Огонь грозит 18 соседним складам, на которых также хранится порох. Власти приступили к эвакуации жителей поселка первомайской в свердловской области.
Люди уезжают автобусами и личным транспортом", - говорится в сообщении.
Детали
В мнс россии подтвердили пожар на складах в уральском поселке Первомайский. Предварительно, сообщают, пострадавших нет. Спасатели наращивают силы, чтобы предотвратить распространение огня возле поселка.
Дополнительно
Жители российского города екатеренбург жалуются на сильный чад в воздухе, чувствуется запах гари, передают российские телеграмм-каналы. Расстояние от первомайского до екатеренбурга около 30 км.
Напомним
Несколько дней назад из-за масштабного пожара в россии было эвакуировано почти 500 человек.