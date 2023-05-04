На росії знов палає: пожежа охопила селище у тюменській області, евакуйовано майже 500 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У рф пожежа охопила селище успєнка, тюменська область. Вогонь почав перекидуватись на жилі помешкання, триває евакуація, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Цитата
“Навколо все у диму та вогні, люди моляться з іконами просто неба, у паніці намагаються загасити палаючі домівки та залишки особистих речей”, - пишуть росЗМІ.
Деталі
За даними мнс росії палає близько 13 будинків, а вогонь намагаються загасити, залучивши 51 одиницю техніки та вертоліт Мі-8.
Евакуйовано майже 500 осіб, серед них 370 дітей з дитячого психоневрологічного диспансеру і 45 людей літнього віку з будинку пристарілих.
Дим від пожежі дійшов до самої тюмені, повідомляють росЗМІ.
Інформації щодо загиблих чи постраждалих не було.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що у ставропольському районі рф вирувала пожежа площею 500 квадратних метрів. Їй було присвоєно другий ранг складності. Бочки з мазутом спалахнули на території з переробки автомобільних покришок.