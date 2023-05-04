На россии снова пылает: пожар охватил поселок в тюменской области, эвакуированы почти 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В рф пожар охватил поселок Успенка, тюменская область. Огонь начал перекидываться на жилые помещения, продолжается эвакуация, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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“Вокруг все в дыму и огне, люди молятся с иконами под открытым небом, в панике пытаются потушить горящие дома и остатки личных вещей”, - пишут росСМИ.
Детали
По данным мчс россии пылает около 13 домов, а огонь пытаются потушить, привлекая 51 единицу техники и вертолет Ми-8.
Эвакуированы почти 500 человек, среди них 370 детей из детского психоневрологического диспансера и 45 пожилых людей из дома престарелых.
Дым от пожара дошел до самой тюмени, сообщают росСМИ.
Информации о погибших или пострадавших не было.
Напомним
Ранее сообщалось, что в ставропольском районе рф бушевал пожар площадью 500 квадратных метров. Ему был присвоен второй ранг сложности. Бочки с мазутом вспыхнули на территории по переработке автомобильных покрышек.