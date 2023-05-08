Нова пожежа на росії: у москві підпалили релейні шафи залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У москві невідомі підпалили релейні шафи на залізниці. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, пожежу помітили сьогодні вранці неподалік станції "Електрозаводська-Сортувальна" (казанський напрямок). Машиністи поїзда побачили, що на шафах поряд із залізничним полотном видно ознаки горіння.
Так, невідомі спалили дві шафи. Одна використовувалася для керування світлофором, інша — для господарських потреб. Поруч із ними слідчі знайшли кілька пластикових пляшок. Повідомляється, що збою у русі поїздів не було.
Нагадаємо
Одразу в трьох регіонах росії спалахнули масштабні пожежі.