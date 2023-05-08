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Нова пожежа на росії: у москві підпалили релейні шафи залізниці

Київ • УНН

 • 2068767 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. У москві невідомі підпалили релейні шафи на залізниці. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, пожежу помітили сьогодні вранці неподалік станції "Електрозаводська-Сортувальна" (казанський напрямок). Машиністи поїзда побачили, що на шафах поряд із залізничним полотном видно ознаки горіння.

Так, невідомі спалили дві шафи. Одна використовувалася для керування світлофором, інша — для господарських потреб. Поруч із ними слідчі знайшли кілька пластикових пляшок. Повідомляється, що збою у русі поїздів не було.

Нагадаємо

Одразу в трьох регіонах росії спалахнули масштабні пожежі.

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