Новая порция "успокоительного": Арестович о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил актуальную информацию о потерях врага и новых направлениях наступления оккупантов. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.
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"По его словам, на всех участках фронта враг несколько утратил наступательный потенциал и занимается пополнением, опрокидыванием и перегруппировкой своих войск с попыткой продолжить наступление в районе зоны ООС, города Мариуполь, в районе Харьковщины", - заявил Арестович.
Детали
Общие потери врага на сегодняшний день:
- 647 танков;
- 1844 бронированных бронированных машин;
- 330 артиллерийских систем 33;
- 107 реативних систем залпового;
- 147 самолет;
- 134 вертолет;
- 1273 автомобильной техники;
- 7 кораблей;
- 76 цистерн с топливом;
- 92 беспилотника;
- 95 специальной техники;
- 4 эскандеры.
Напомним
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