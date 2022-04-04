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Новая порция "успокоительного": Арестович о потерях врага

Киев • УНН

 • 326612 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил актуальную информацию о потерях врага и новых направлениях наступления оккупантов. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.

Новая порция "успокоительного": Арестович о потерях врага

Цитата

"По его словам, на всех участках фронта враг несколько утратил наступательный потенциал и занимается пополнением, опрокидыванием и перегруппировкой своих войск с попыткой продолжить наступление в районе зоны ООС, города Мариуполь, в районе Харьковщины", - заявил Арестович.

Детали

Общие потери врага на сегодняшний день:

- 647 танков;

- 1844 бронированных бронированных машин;

- 330 артиллерийских систем 33;

- 107 реативних систем залпового;

- 147 самолет;

- 134 вертолет;

- 1273 автомобильной техники;

- 7 кораблей;

- 76 цистерн с топливом;

- 92 беспилотника;

- 95 специальной техники;

- 4 эскандеры.

Напомним

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