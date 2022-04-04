Місто Очаків на Одещині знову обстріляли окупанти — є поранені, також пошкоджені об’єкти інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Заступник міського голови Олексій Васьков у своєму Facebook розповів про жертви та пошкодження інфраструктурних обʼєктів. Про це повідомляє УНН.
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"Нам треба бути готовими до всього. На сьогодні у нас вже є постраждалі, є пошкодження інфраструктурних обʼєктів", - заявив
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Чиновник попередив людей, аби мали певний запас продуктів та води. Евакуація з міста не відбувається. В деяких містах самої області не працює інтернет.
Олексій Васьков додав, що до Одеси ходять автобуси.
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