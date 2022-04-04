Ракетний обстріл інфраструктури в Одесі: є поранений. Відкрито провадження

Деталі

За даними слідства, вранці 3 квітня 2022 року військовослужбовці рфзавдали ракетних ударів по території нафтопереробного заводу та нафтосховищ в Одесі.

Внаслідок удару знищено резервуари з пальним, пошкоджено господарські будівлі та газові комунікації.

Одного громадянина госпіталізовано до лікарні з пораненнями, інформація щодо загиблих відсутня.

Також через ракетний обстріл зазнали суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни збройними силами рф (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі на місці події проводять необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС.

Нагадаємо

Оперативне командування "Південь" у своєму Facebook повідомило, що ворог продовжив свою підлу практику знищення об'єктів критичної інфраструктури.