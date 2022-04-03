Одеса зазнала ракетного обстрілу по інфраструктурі

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"39 добу повномасштабної агресії росія розпочала ракетним ударом. Серед пріоритетних цілей була й Одещина.

Ворог продовжив свою підлу практику ураження об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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В деяких районах міста видно задимлення, всі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків. За попередніми даними жертв немає.

"Нагадуємо про недопустимість публікацій результатів ураження, розголошення даних геолокації та розповсюдження паніки", - Офіцер Назаров Владислав.