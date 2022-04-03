Одесса подверглась ракетному обстрелу по инфраструктуре
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Оперативное командование "Юг" в своем Facebook сообщили, что враг продолжил свою подлую практику поражения объектов критической инфраструктуры. В некоторых районах города видно задымление. Об этом информирует УНН.
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"39 сутки полномасштабной агрессии россия начала ракетным ударом. Среди приоритетных целей была и Одесщина.
Враг продолжил свою подлую практику поражения объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Детали
В некоторых районах города видно задымление, все соответствующие системы и службы работают над устранением последствий. По предварительным данным жертв нет.
"Напоминаем о недопустимости публикаций результатов поражения, разглашения данных геолокации и распространения паники", - офицер Назаров Владислав.