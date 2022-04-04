Ракетный обстрел инфраструктуры в Одессе: есть раненый. Открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В результате ракетного обстрела критической инфраструктуры в Одессе одного человека госпитализировали с ранениями. Прокуратура начала расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
По данным следствия, утром 3 апреля 2022 года военнослужащие рф нанесли ракетные удары по территории нефтеперерабатывающего завода и нефтехранилищ в Одессе.
В результате удара уничтожены резервуары с горючим, повреждены хозяйственные постройки и газовые коммуникации.
Один гражданин госпитализирован в больницу с ранениями, информация о погибших отсутствует.
Также из-за ракетного обстрела подверглись существенным разрушениям объекты гражданской инфраструктуры.
Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны вооруженными силами рф (ч. 1 Ст. 438 УК Украины).
Сейчас на месте происшествия проводят необходимые следственные действия, работают сотрудники ГСЧС.
Напомним
Оперативное командование "Юг" в своем Facebook сообщило, что враг продолжил свою подлую практику уничтожения объектов критической инфраструктуры.