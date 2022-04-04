Ракетный обстрел инфраструктуры в Одессе: есть раненый. Открыто производство

Детали

По данным следствия, утром 3 апреля 2022 года военнослужащие рф нанесли ракетные удары по территории нефтеперерабатывающего завода и нефтехранилищ в Одессе.

В результате удара уничтожены резервуары с горючим, повреждены хозяйственные постройки и газовые коммуникации.

Один гражданин госпитализирован в больницу с ранениями, информация о погибших отсутствует.

Также из-за ракетного обстрела подверглись существенным разрушениям объекты гражданской инфраструктуры.

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны вооруженными силами рф (ч. 1 Ст. 438 УК Украины).

Сейчас на месте происшествия проводят необходимые следственные действия, работают сотрудники ГСЧС.

Напомним

Оперативное командование "Юг" в своем Facebook сообщило, что враг продолжил свою подлую практику уничтожения объектов критической инфраструктуры.