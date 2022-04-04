Нова порція "заспокійливого": Арестович про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив актуальну інформацію щодо втрат ворога та нові напрямки наступу окупантів. Про це він повідомив під час брифінгу, передає УНН.
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"За його словами, на всіх ділянках фронту ворог дещо втратив наступальний потенціал і займається поповненням, перекиданням і перегрупуванням своїх військ із намаганням продовжити наступ в районі зони ООС, міста Маріуполь, в районі Харківщини", - заявив Арестович.
Деталі
Загальні втрати ворога на сьогодніщній день:
- 647 танків;
- 1844 броньованих броньованих машин;
- 330 артилерійських систем;
- 107 реативних систем залпового вогню;
- 54 ППО;
- 147 літаків;
- 134 гелікоптера;
- 1273 автомобільної техніки;
- 7 кораблів;
- 76 цистерн з паливом;
- 92 безпілотника;
- 95 спеціальної техніки;
- 4 ескандери.
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