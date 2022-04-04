Нова порція "заспокійливого": Арестович про втрати ворога

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"За його словами, на всіх ділянках фронту ворог дещо втратив наступальний потенціал і займається поповненням, перекиданням і перегрупуванням своїх військ із намаганням продовжити наступ в районі зони ООС, міста Маріуполь, в районі Харківщини", - заявив Арестович.

Деталі

Загальні втрати ворога на сьогодніщній день:

- 647 танків;

- 1844 броньованих броньованих машин;

- 330 артилерійських систем;

- 107 реативних систем залпового вогню;

- 54 ППО;

- 147 літаків;

- 134 гелікоптера;

- 1273 автомобільної техніки;

- 7 кораблів;

- 76 цистерн з паливом;

- 92 безпілотника;

- 95 спеціальної техніки;

- 4 ескандери.

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