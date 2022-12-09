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Новая волна российских атак, успехи ВСУ и энергобезопасность: появилось видео разговора Зеленского и Сунака

Киев • УНН

 • 929774 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с премьером Великобритании Риши Сунаком. У Telegram Президента появились подробности и видео разговоры, передает УНН.

Цитата

"Сегодня обсудили новую волну российских атак, успех Вооруженных Сил Украины в сбитии десятков потенциально разрушительных ракет и необходимость дальнейшего сотрудничества по обороноспособности и энергетической безопасности перед встречей G7 на следующей неделе", - написал Зеленский и добавил, что "мы всегда будем вместе во имя свободы".

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Напомним

Владимир Зеленский предложил странам-партнерам выбрать из украинской формулы мира пункты, которые они смогут реализовать.

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