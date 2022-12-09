Нова хвиля російських атак, успіхи ЗСУ та енергобезпека: з'явилось відео розмови Зеленського та Сунака
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. У Telegram Президента з'явились подробиці та відео розмови, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні обговорили нову хвилю російських атак, успіх Збройних Сил України у збитті десятків потенційно руйнівних ракет і необхідність подальшої співпраці з питань обороноздатності та енергетичної безпеки перед зустріччю G7 наступного тижня", - написав Зеленський і додав, що "ми завжди будемо разом в ім‘я свободи".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський обговорив із Сунаком реалізацію формули миру
Нагадаємо
Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати з української формули миру пункти, які вони зможуть реалізувати.