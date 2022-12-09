Зеленський обговорив із Сунаком реалізацію формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком реалізацію української формули миру. Про це пише УНН із посиланням на Twitter Зеленського.
Цитата
"Підтримую регулярний діалог з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сьогодні обговорили реалізацію нашої формули миру, співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України. Синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7", – повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати з української формули миру пункти, які вони зможуть реалізувати.