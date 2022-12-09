Зеленский обсудил с Сунаком реализацию формулы мира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком реализацию украинской формулы мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.
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"Поддерживаю регулярный диалог с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Сегодня обсудили реализацию нашей формулы мира, сотрудничество по оборонным возможностям и энергетической стабильности Украины. Синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом G7", – сообщил Зеленский.
Напомним
Владимир Зеленский предложил странам-партнерам выбрать из украинской формулы мира пункты, которые они смогут реализовать.