Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати пункти для реалізації "формули миру"

Цитата

«Українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Я пропоную усім нашим партнерам обрати пункти для себе, щоб ця формула миру була реалізована, щоб крок за кроком - як із зерновими ініціативами - ми прийшли до необхідної нам архітектури безпеки», - вказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що необхідно гарантувати радіаційну та ядерну безпеку.

«Гарантувати продовольчу безпеку. Гарантувати енергетичну безпеку й зупинити божевільний російський ракетний терор. Гарантувати звільнення всіх полонених і повернення всіх депортованих», - розповів Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський заявляв, що Україна зробить все для того, щоб світ сприйняв українську "формулу миру"

Він зазначив, що українська "формула миру" чітка.

«Чи має вона нереалістичний вигляд? Аж ніяк. Вона має зараз такий саме вигляд, який у травні цього року мали ідеї поновити зерновий експорт із наших морських портів. Уже в липні експорт був поновлений – завдяки нашій із вами могутності. Хай ця могутність спрацює і в усьому іншому, що потрібне для миру!» - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН та представив "формулу миру", яка передбачає мир не тільки для України, але й для усіх країн цивілізованого світу, які зазнали збройної агресії.