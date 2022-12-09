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Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати пункти для реалізації "формули миру"

Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати пункти для реалізації "формули миру"

Київ • УНН

 • 791429 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати з української "формули миру" ті пункти, які вони зможуть реалізувати, щоб крок за кроком прийти до необхідної архітектури безпеки у світі. Про це він сказав під час звернення до TRT World Forum 2022, передає УНН.

Цитата

«Українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Я пропоную усім нашим партнерам обрати пункти для себе, щоб ця формула миру була реалізована, щоб крок за кроком - як із зерновими ініціативами - ми прийшли до необхідної нам архітектури безпеки», - вказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що необхідно гарантувати радіаційну та ядерну безпеку.

«Гарантувати продовольчу безпеку. Гарантувати енергетичну безпеку й зупинити божевільний російський ракетний терор. Гарантувати звільнення всіх полонених і повернення всіх депортованих», - розповів Зеленський.

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Він зазначив, що українська "формула миру" чітка.

«Чи має вона нереалістичний вигляд? Аж ніяк. Вона має зараз такий саме вигляд, який у травні цього року мали ідеї поновити зерновий експорт із наших морських портів. Уже в липні експорт був поновлений – завдяки нашій із вами могутності. Хай ця могутність спрацює і в усьому іншому, що потрібне для миру!» - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН та представив "формулу миру", яка передбачає мир не тільки для України, але й для усіх країн цивілізованого світу, які зазнали збройної агресії.

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