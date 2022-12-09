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Зеленский предложил странам-партнерам выбрать пункты для реализации "формулы мира"

Зеленский предложил странам-партнерам выбрать пункты для реализации "формулы мира"

Киев • УНН

 • 791427 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам-партнерам избрать из украинской "формулы мира" те пункты, которые они смогут реализовать, чтобы шаг за шагом прийти к необходимой архитектуре безопасности в мире. Об этом он сказал во время обращения в TRT World Forum 2022, передает УНН.

Цитата

«Украинская формула мира сформулирована так, что ее пункты позволяют каждому государству и каждому лидеру выбрать тот аспект, в котором может сработать решимость именно этого государства и этого лидера. Я предлагаю всем нашим партнерам выбрать пункты для себя, чтобы эта формула мира была реализована, чтобы шаг за шагом - как с зерновыми инициативами - мы пришли к необходимой нам архитектуре безопасности», - указал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что необходимо обеспечить радиационную и ядерную безопасность.

«Гарантировать продовольственную безопасность. Гарантировать энергетическую безопасность и остановить безумный российский ракетный террор. Гарантировать освобождение всех пленных и возвращение всех депортированных», – рассказал Зеленский.

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Он отметил, что украинская "формула мира" четкая.

«Имеет ли она нереалистичный вид? Отнюдь. Она выглядит сейчас так же, как в мае этого года идеи возобновить зерновой экспорт из наших морских портов. Уже в июле экспорт был восстановлен – благодаря нашему с вами могуществу. Пусть это могущество сработает и во всем другом, что нужно миру!» – подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН и представил "формулу мира", которая предусматривает мир не только для Украины, но и для всех стран цивилизованного мира, подвергшихся вооруженной агрессии.

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