Зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру, — Зеленський

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"Одразу скажу, що українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона цілком конструктивна й реалістична – на відміну від порожньої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до якихось там переговорів. Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що розповів партнерам про українську формулу миру, звертаючись до саміту Міжнародної організації Франкофонії. Президент також анонсував "кілька важливих міжнародних звернень" на новому тижні.

Нагадаємо

На офіційному сайті парламентської асамблеї НАТО у списку спікерів представлений Президент України Володимир Зеленський, який виступить вже сьогодні, 21 листопада.