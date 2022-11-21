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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Зеленський виступить на Парламентській асамблеї НАТО

Зеленський виступить на Парламентській асамблеї НАТО

Київ • УНН

 • 426653 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. На офіційному сайті парламентської асамблеї НАТО у списку спікерів представлений Президент України Володимир Зеленський, який виступить вже сьогодні, 21 листопада, пише УНН.

Деталі

У Мадриді триває 68 щорічна сесія Парламентської асамблеї НАТО.

Як очікується, у понеділок на ній виступлять генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

В асамблеї беруть участь 288 парламентаріїв із 30 країн альянсу, а також країн-партнерів НАТО.

Україна наприкінці вересня подала заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку на тлі анексії Росією українських територій.

Багато членів НАТО висловилися за якнайшвидше прийняття України до альянсу.

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