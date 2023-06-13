Новый генеральный директор Twitter будет придерживаться стратегии и "видения" Маска

Детали

Согласно первому электронному письму Линды Яккорино для всей компании, новый директор выразила свое намерение управлять Twitter примерно так же, как это делал Маск.

Яккарино поддерживает взгляд Маска на то, чтобы сделать Twitter новой "городской площадкой", не забывая придерживаться концепции свободы слова на платформе.

"Если вы когда-либо разговаривали с кем-то особенно проницательным и вдумчивым, вы должны иметь свободу выражать свое мнение. Мы все должны. Войдите в Twitter 2.0", – написала Яккарино.

Отмечается, что новый образ может вызвать дискомфорт среди пользователей, оттолкнуть многих рекламодателей и вызвать распространение ненависти, пропаганды и спама.

Напомним

Илон Маск назначил Линду Яккарино, бывшего руководителя рекламы NBCUniversal, новым исполнительным директором Twitte.

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