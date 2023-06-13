Нова генеральна директорка Twitter буде дотримуватись стратегії та "бачення" Маска
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Після призначення Лінди Яккаріно на посаду генеральної директорки Twitter, вона заявила про свої наміри наслідування стратегії та "бачення" Ілона Маска щодо соціальної мережі. Повідомляє Gizmod, передає УНН.
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Згідно з першим електронним листом Лінди Яккоріно для всієї компанії, нова директорка виявила свій намір керувати Twitter приблизно так само, як це робив Маск.
Яккаріно підтримує погляд Маска на те, щоб зробити Twitter новою "міським майданчиком", не забуваючи дотримуватись концепції свободи слова на платформі.
"Якщо ви коли-небудь розмовляли з кимось особливо проникливим і вдумливим, ви повинні мати свободу висловлювати свою думку. Ми всі повинні. Увійдіть у Twitter 2.0", – написала Яккаріно.
Зазначається, що нова візія може викликати дискомфорт серед користувачів, відштовхнути багатьох рекламодавців і спричинити поширення ненависті, пропаганди та спаму.
Нагадаємо
Ілон Маск призначив Лінду Яккаріно, колишнього керівника реклами NBCUniversal, новим виконавчим директором Twitte.
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