Акції Twitter впали втричі відколи його купив Маск - Bloomberg

Деталі

Маск визнав, що переплатив за Twitter, який він купив за 44 мільярди доларів, включаючи 33,5 мільярда доларів власного капіталу. Нещодавно він сказав, що Twitter коштує менше половини того, що він за нього заплатив. Проте Fidelity дійшла до своєї нової, нижчої оцінки, не обґрунтовуючи таку оцінку.

Fidelity вперше знизила вартість своєї частки в Twitter торік у листопаді до 44% від вартості покупки. Після цього відбулося подальше зниження цін у грудні та лютому.

Доповнення

Відтоді, як Маск прийшов до влади, Twitter переживає фінансові труднощі. Після того, як компанія обтяжила компанію боргом у 13 мільярдів доларів, помилкові рішення Маска та проблеми з модерацією контенту призвели до того, що дохід від реклами впав на 50%, заявив Маск у березні. Спроба відшкодувати цей дохід продажем підписок на Twitter Blue поки що не вдалася. На кінець березня менш як 1% щомісячних користувачів Twitter зареєструвалися.

За даними Bloomberg Billionaires Index, інвестиції Маска в Twitter наразі становлять 8,8 мільярда доларів, який використовує оцінку Fidelity для розрахунку вартості його власності. Минулого року Маск витратив понад 25 мільярдів доларів на придбання приблизно 79% акцій компанії.

Згідно з індексом, остання уцінка стирає близько 850 мільйонів доларів зі статків Маска в 187 мільярдів доларів. Попри проблеми з Twitter, статки Маска цього року зросли більш ніж на 48 мільярдів доларів, в основному через 63-відсоткове зростання курсу акцій Tesla Inc.