Акции Twitter упали втрое с тех пор, как его купил Маск - Bloomberg

Детали

Маск признал, что переплатил за Twitter, который он купил за 44 миллиарда долларов, включая 33,5 миллиарда долларов собственного капитала. Недавно он сказал, что Twitter стоит меньше половины того, что он за него заплатил. Однако Fidelity пришла к своей новой, более низкой оценке, не обосновывая такую оценку.

Fidelity впервые снизила стоимость своей доли в Twitter в ноябре прошлого года до 44% от стоимости покупки. После этого произошло дальнейшее снижение цен в декабре и феврале.

Дополнение

С тех пор, как Маск пришел к власти, Twitter испытывает финансовые трудности. После того, как компания обременила компанию долгом в 13 миллиардов долларов, ошибочные решения Маска и проблемы с модерацией контента привели к тому, что доход от рекламы упал на 50%, заявил Маск в марте. Попытка возместить этот доход продажей подписок на Twitter Blue пока не удалась. На конец марта менее 1% ежемесячных пользователей Twitter зарегистрировались.

По данным Bloomberg Billionaires Index, инвестиции Маска в Twitter в настоящее время составляют 8,8 миллиарда долларов, который использует оценку Fidelity для расчета стоимости его собственности. В прошлом году Маск потратил более 25 миллиардов долларов на приобретение примерно 79% акций компании.

Согласно индексу, последняя уценка стирает около 850 миллионов долларов из состояния Маска в 187 миллиардов долларов. Несмотря на проблемы с Twitter, состояние Маска в этом году выросло более чем на 48 миллиардов долларов, в основном из-за 63-процентного роста курса акций Tesla Inc.