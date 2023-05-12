Ілон Маск призначив новим гендиректором Twitter Лінду Яккаріно

ukru
Ексклюзив
08:30 • 14219 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 28231 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 46310 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 286107 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 385303 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313908 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346566 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308799 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223678 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207106 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 45187 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 45831 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 28966 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 44292 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 26304 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 46284 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 405014 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 547509 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 579933 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 576648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 7863 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 26304 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 210117 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 385296 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179467 перегляди
Актуальне
Ілон Маск призначив новим гендиректором Twitter Лінду Яккаріно

Ілон Маск призначив новим гендиректором Twitter Лінду Яккаріно

Київ • УНН

 • 1733086 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Ілон Маск призначив Лінду Яккаріно, колишнього керівника реклами NBCUniversal, новим виконавчим директором Twitter, передає УНН.

Цитата

"Я радий вітати Лінду Яккаріно як нового генерального директора Twitter! Лінда зосередиться насамперед на бізнес-операціях, тоді як я зосереджусь на дизайні продукту та нових технологіях. З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, додаток для всього", - написав Маск у Twitter.

Додамо

Раніше Маск повідомив, що новий гендиректор почне працювати на платформі соціальних мереж приблизно через шість тижнів.

ВВС нагадує, що Маск, який купив платформу соціальних медіа минулого року за 44 мільярди доларів, перебував під тиском, щоб знайти когось іншого, хто б керував компанією, і переорієнтувати свою увагу на інші його підприємства, серед яких виробник електромобілів Tesla та ракетна компанія SpaceX.

Маск сказав, що він залишиться працювати в Twitter як виконавчий директор і головний технічний директор.

У NBCUniversal Яккаріно керувала приблизно 2000 людьми та брала участь у запуску потокового сервісу.

Вона приєдналася до компанії в 2011 році після 15 років роботи в Turner Entertainment. Вважається, що Яккаріно перенесла мережевий продаж реклами в цифрове майбутнє.

Очікується, що Яккаріно принесе в Twitter багату рекламну базу.

За даними ВВС, багато великих компаній припинили свої витрати на Twitter через кілька тижнів після того, як Маск прийшов до влади, стурбовані тим, як зміни, які він вносить, можуть вплинути на їхні бренди.

Маск негайно звільнив тисячі співробітників, у тому числі людей, яким доручили боротися з образливими публікаціями.

Він також переглянув спосіб автентифікації облікових записів службою, стягуючи плату за сині галочки, що, на думку критиків, сприятиме поширенню дезінформації.

Маск визнав «масове» падіння доходів, хоча минулого місяця він сказав BBC, що компанії повертаються.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93