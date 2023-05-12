Ілон Маск призначив новим гендиректором Twitter Лінду Яккаріно

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"Я радий вітати Лінду Яккаріно як нового генерального директора Twitter! Лінда зосередиться насамперед на бізнес-операціях, тоді як я зосереджусь на дизайні продукту та нових технологіях. З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, додаток для всього", - написав Маск у Twitter.

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Раніше Маск повідомив, що новий гендиректор почне працювати на платформі соціальних мереж приблизно через шість тижнів.

ВВС нагадує, що Маск, який купив платформу соціальних медіа минулого року за 44 мільярди доларів, перебував під тиском, щоб знайти когось іншого, хто б керував компанією, і переорієнтувати свою увагу на інші його підприємства, серед яких виробник електромобілів Tesla та ракетна компанія SpaceX.

Маск сказав, що він залишиться працювати в Twitter як виконавчий директор і головний технічний директор.

У NBCUniversal Яккаріно керувала приблизно 2000 людьми та брала участь у запуску потокового сервісу.

Вона приєдналася до компанії в 2011 році після 15 років роботи в Turner Entertainment. Вважається, що Яккаріно перенесла мережевий продаж реклами в цифрове майбутнє.

Очікується, що Яккаріно принесе в Twitter багату рекламну базу.

За даними ВВС, багато великих компаній припинили свої витрати на Twitter через кілька тижнів після того, як Маск прийшов до влади, стурбовані тим, як зміни, які він вносить, можуть вплинути на їхні бренди.

Маск негайно звільнив тисячі співробітників, у тому числі людей, яким доручили боротися з образливими публікаціями.

Він також переглянув спосіб автентифікації облікових записів службою, стягуючи плату за сині галочки, що, на думку критиків, сприятиме поширенню дезінформації.

Маск визнав «масове» падіння доходів, хоча минулого місяця він сказав BBC, що компанії повертаються.