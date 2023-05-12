Илон Маск назначил новым гендиректором Twitter Линду Яккарино

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"Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter! Линда сосредоточится прежде всего на бизнес-операциях, в то время как я сосредоточусь на дизайне продукта и новых технологиях. С нетерпением жду сотрудничества с Линдой, чтобы превратить эту платформу в X, приложение для всего", - написал Маск в Twitter.

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Ранее Маск сообщил, что новый гендиректор начнет работать на платформе социальных сетей примерно через шесть недель.

ВВС напоминает, что Маск, который купил платформу социальных медиа в прошлом году за 44 миллиарда долларов, находился под давлением, чтобы найти кого-то другого, кто бы руководил компанией, и переориентировать свое внимание на другие его предприятия, среди которых производитель электромобилей Tesla и ракетная компания SpaceX.

Маск сказал, что он останется работать в Twitter в качестве исполнительного директора и главного технического директора.

В NBCUniversal Яккарино руководила примерно 2000 людьми и участвовала в запуске потокового сервиса.

Она присоединилась к компании в 2011 году после 15 лет работы в Turner Entertainment. Считается, что Яккарино перенесла сетевые продажи рекламы в цифровое будущее.

Ожидается, что Яккарино принесет в Twitter богатую рекламную базу.

По данным ВВС, многие крупные компании прекратили свои расходы на Twitter через несколько недель после того, как Маск пришел к власти, обеспокоенные тем, как изменения, которые он вносит, могут повлиять на их бренды.

Маск немедленно уволил тысячи сотрудников, в том числе людей, которым поручили бороться с оскорбительными публикациями.

Он также пересмотрел способ аутентификации учетных записей службой, взимая плату за синие галочки, что, по мнению критиков, будет способствовать распространению дезинформации.

Маск признал «массовое» падение доходов, хотя в прошлом месяце он сказал BBC, что компании возвращаются.