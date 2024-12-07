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Нотр-Дам вновь открыл свои двери: что происходило на исторической церемонии

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В Париже состоялось торжественное открытие восстановленного собора Нотр-Дам после разрушительного пожара 2019 года. Церемония включала звон колоколов, показ документального фильма и выступление президента Макрона.

Во Франции торжественно открыли восстановленный Нотр-Дам после пожара 2019 года. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Пожар 2019 года нанес значительный ущерб архитектурной жемчужине, поэтому ее восстановление стало национальным приоритетом. 

Вечер начался звуком колоколов собора, символически ознаменовавших возвращение Нотр-Дама к жизни. Архиепископ Парижа торжественно открыл дверь храма, отметив этот момент традиционным жестом. 

Программу продолжил показ документального фильма, воссоздавшего драматические события пожара и непростой путь реконструкции. Зрители, среди которых были чиновники, строители и спасатели, почтили героев овациями. Впечатляющим акцентом вечера стала подсветка фасада собора со словом "Спасибо". 

Особого момента добавило выступление президента Франции Эммануэля Макрона. В своей речи он подчеркнул значение собора для нации, подчеркнув единство и преданность, которые были необходимы для восстановления этого уникального памятника. Президент напомнил об историческом наследии, которое представляет Нотр-Дам, и важности сохранения культурных символов для будущих поколений. 

Макрон примет Трампа и Зеленского перед открытием Нотр-Дама - СМИ6 дек. 2024, 19:43 • 37037 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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emmanuel-makronЭммануэль Макрон
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