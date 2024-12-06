Макрон примет Трампа и Зеленского перед открытием Нотр-Дама - СМИ
Киев • УНН
Президент Франции проведет отдельные встречи с Трампом и Зеленским в Елисейском дворце 7 декабря. После встреч лидеры посетят церемонию открытия восстановленного собора Нотр-Дам.
В офисе французского президента подтвердили, что президент Франции Эммануэль Макрон примет американского и украинского коллег в Елисейском дворце в эту субботу, 7 декабря, во второй половине дня, со ссылкой Le Monde и BFMTV пишет УНН.
Детали
"Эммануэль Макрон примет в субботу в Елисейском дворце избранного президента США Дональда Трампа, а затем украинского коллегу Владимира Зеленского перед открытием Нотр-Дам де Пари, которое они посетят, сообщает французское президентство", - пишет Le Monde.
"В эту субботу, 7 декабря, в 16:00 и 17:00 (по местному времени - ред.) глава государства (Эммануэль Макрон - ред.) по очереди примет этих двух мужчин", - отмечает BFMTV.
Как указывает BFMTV, "Елисейский дворец не сообщает подробностей ни о возможной трехсторонней встрече президентов, ни о возможном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским", впервые после выборов в США.
Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже - AFP6 дек. 2024, 15:14 • 14401 просмотр