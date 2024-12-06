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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже - AFP

Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже - AFP

Киев  •  УНН

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Зеленский и Трамп могут встретиться на открытии отреставрированного Собора Парижской Богоматери. О такой возможности сообщил украинский источник AFP.

Президент Украины Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп могут встретиться в эти выходные в Париже, где оба лидера примут участие в открытии отреставрированного  Собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщил украинский чиновник AFP, передает УНН.

Это будет первая встреча между ними после избрания Трампа.

Президент Украины посетит торжества по случаю восстановления собора Парижской Богоматери. Он встретится с президентом (Эммануэлем) Макроном

- сообщил источник в украинском правительстве.

Дипломатические источники в Париже также сообщили, что ожидается присутствие Зеленского. Украинский источник сообщил, что"возможны и другие встречи, в частности с избранным президентом Дональдом Трампом, который также посетит мероприятие".   

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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