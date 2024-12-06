Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже - AFP
Киев • УНН
Зеленский и Трамп могут встретиться на открытии отреставрированного Собора Парижской Богоматери. О такой возможности сообщил украинский источник AFP.
Президент Украины Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп могут встретиться в эти выходные в Париже, где оба лидера примут участие в открытии отреставрированного Собора Парижской Богоматери.
Об этом сообщил украинский чиновник AFP, передает УНН.
Это будет первая встреча между ними после избрания Трампа.
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Дипломатические источники в Париже также сообщили, что ожидается присутствие Зеленского. Украинский источник сообщил, что"возможны и другие встречи, в частности с избранным президентом Дональдом Трампом, который также посетит мероприятие".
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