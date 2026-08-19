Норвежский институт дважды отказал россиянину в работе из-за его происхождения, трибунал признал дискриминацию
Киев • УНН
Норвежский институт Norce дважды отказал кандидату российского происхождения, ссылаясь на риски для безопасности. Трибунал признал дискриминацию по этническому признаку и присудил компенсацию в размере 25 тысяч крон.
Норвежский исследовательский институт Norce дважды отказал кандидату российского происхождения в трудоустройстве, ссылаясь на его происхождение и риски для безопасности. Трибунал по вопросам дискриминации Норвегии признал, что в обоих случаях мужчина подвергся дискриминации по этническому признаку, сообщает Khrono, пишет УНН.
Подробности
Кандидат прожил в Норвегии шесть лет и имел докторскую степень норвежского университета. Во время первого конкурса на должность постдокторанта комиссия признала его лучшим кандидатом, однако руководство Norce не согласовало назначение из-за его российского происхождения.
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Аргументы по вопросам безопасности не убедили трибунал
После отказа вакансию объявили повторно. Кандидат снова подал документы и прошёл собеседование, но во второй раз не получил работу. К тому моменту он уже имел гражданство Норвегии.
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Norce объяснял решение соображениями безопасности. В 2023 году руководство института рассматривало возможность отказа в найме граждан так называемых "красных стран", к которым относили Россию, Китай и Иран. В компании ссылались на рекомендации национальных органов безопасности.
Однако трибунал отметил, что во время первого отказа Norce не провёл конкретную оценку безопасности применительно к должности и самому кандидату.
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Должна существовать реальная потребность в объективной цели в конкретной ситуации
Трибунал признал, что безопасность может быть законным основанием для дифференцированного отношения к кандидатам, в частности из-за рисков шпионажа или утечки конфиденциальной информации. Вместе с тем в конкретном случае Norce не доказал, что такие риски требовали отказать кандидату именно из-за его этнического происхождения.
Согласно решению Трибунала, мужчине присудили компенсацию в размере 25 тысяч норвежских крон. Вместе с тем его жалобу относительно незаконного получения информации о политических взглядах не удовлетворили.
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