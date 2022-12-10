Норвегия выделяет 100 млн долларов на восстановление инфраструктуры Украины

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"Существует неотложная потребность в восстановлении системы электроснабжения и другой инфраструктуры в Украине после бомбардировок россией гражданских объектов. Я рада, что сегодня мы подписали соглашение о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон для быстрых ремонтных работ", - заявила министерка иностранных дел Норвегии Анникен Хуйтфельдт.

Детали

Вчера, 9 декабря, соглашение подписали Хюитфельдт и директор восточноевропейского отделения Всемирного банка Аруп Банерджи.

Отмечается, что новый транш от Норвегии направляется через Целевой фонд Всемирного банка по восстановлению, реконструкции и реформированию Украины, который является многосторонним донорским проектом Всемирного банка.

Напомним

Норвегия анонсировала выделение 14,5 млн евро (150 млн норвежских крон) на финансирование тренировочной миссии ЕС для украинских военнослужащих.