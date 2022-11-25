Норвегія виділить понад 14 млн євро на фінансування тренувальної місії ЄС для українських захисників

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«ЄС створив тренувальну місію для підготовки українських військових. Мета - здійснити як базову підготовку, так і спеціалізовану підготовку українських військових у країнах ЄС. Мандат буде гнучким і масштабованим, щоб довгостроково та стабільно задовольняти потреби України», - ідеться у повідомленні.



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В уряді зазначають, що для початку ЄС планують підготувати 15 тис. кадрів.

«Уряд прагне зробити внесок, підтримавши операційний бюджет навчальної місії приблизно на 150 млн норвезьких крон», - додають у відомстві.

Доповнення

Країни Європейського Союзу 14 листопада затвердили рішення про розгортання тренувальної місії для українських військових, яка почне працювати за кілька тижнів.