Норвегія виділить понад 14 млн євро на фінансування тренувальної місії ЄС для українських захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Норвегія анонсувала виділення 14,5 млн євро (150 млн норвезьких крон) на фінансування тренувальної місії ЄС для українських військовослужбовців. Про це ідеться на сайті норвезького уряду, інформує УНН.
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«ЄС створив тренувальну місію для підготовки українських військових. Мета - здійснити як базову підготовку, так і спеціалізовану підготовку українських військових у країнах ЄС. Мандат буде гнучким і масштабованим, щоб довгостроково та стабільно задовольняти потреби України», - ідеться у повідомленні.
Деталі
В уряді зазначають, що для початку ЄС планують підготувати 15 тис. кадрів.
«Уряд прагне зробити внесок, підтримавши операційний бюджет навчальної місії приблизно на 150 млн норвезьких крон», - додають у відомстві.
Доповнення
Країни Європейського Союзу 14 листопада затвердили рішення про розгортання тренувальної місії для українських військових, яка почне працювати за кілька тижнів.