Норвегия выделит более 14 млн евро на финансирование тренировочной миссии ЕС для украинских защитников

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«ЕС создал тренировочную миссию для подготовки украинских военных. Цель – осуществить как базовую подготовку, так и специализированную подготовку украинских военных в странах ЕС. Мандат будет гибким и масштабируемым, чтобы долговременно и стабильно удовлетворять потребности Украины, - говорится в сообщении.



Детали



В правительстве отмечают, что для начала ЕС планируют подготовить 15 тыс. кадров.

«Правительство стремится внести вклад, поддержав операционный бюджет учебной миссии примерно на 150 млн норвежских крон», - добавляют в ведомстве.

Дополнение

Страны Европейского Союза 14 ноября утвердили решение о развертывании тренировочной миссии для украинских военных, которая начнет работать через несколько недель.