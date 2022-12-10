Норвегія виділяє 100 млн доларів на відновлення інфраструктури України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Норвегія виділяє мільярд крон (близько 100 млн доларів) на відновлення української інфраструктури після російських ударів. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, передає УНН.
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"Існує нагальна потреба у відновленні системи електропостачання та іншої інфраструктури в Україні після бомбардувань росією цивільних об'єктів. Я рада, що сьогодні ми підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон для швидких ремонтних робіт", - заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуйтфельдт.
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Вчора, 9 грудня, угоду підписали Хюітфельдт та директор східноєвропейського відділення Світового банку Аруп Банерджі.
Зазначається, що "новий транш від Норвегії спрямовується через Цільовий фонд Світового банку з відновлення, реконструкції та реформування України, який є багатостороннім донорським проєктом Світового банку".
Нагадаємо
Норвегія анонсувала виділення 14,5 млн євро (150 млн норвезьких крон) на фінансування тренувальної місії ЄС для українських військовослужбовців.