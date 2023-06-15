Норвегия совместно с Данией передадут Украине тысячи артиллерийских снарядов: Зеленский отреагировал на решение

Детали

В сообщении говорится, что Норвегия передаст снаряды, а Дания – детонаторы и метательные заряды для производства снарядов.

Украина имеет насущную потребность в артиллерийских боеприпасах. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией, чтобы Украина получила боеприпасы как можно быстрее», – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Кроме этого, Норвегия уже отправила в Украину семь тысяч снарядов из собственных запасов.

"Украина все еще имеет насущную потребность в боеприпасах в своей борьбе против россии. Дания, вместе с другими странами ЕС и НАТО, находится в процессе согласования ряда различных мероприятий. Вместе с Норвегией мы можем отправить более 9000 артиллерийских снарядов в полном комплекте в течение короткого времени", – сказала исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Дополним

Президент Владимир Зеленский поблагодарил странии за принятие решения и военную помощь Украине.

"Благодарен правительствам Норвегии и Дании за новый общий пакет оборонной помощи. Дополнительная партия артиллерийских снарядов – крайне нужна на поле боя. Вместе приближаем нашу общую победу", - написал Зеленский в Twitter.

Напомним

Ранее стало известно, что Дания на фоне полномасштабного вторжения России предоставит Украине дополнительную партию боеприпасов стоимостью около 36 миллионов долларов.