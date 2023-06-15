Норвегия совместно с Данией передадут Украине тысячи артиллерийских снарядов: Зеленский отреагировал на решение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Норвегия отправила в Украину семь тысяч артиллерийских снарядов, еще девять тысяч боеприпасов Норвегия передаст вместе с Данией. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, пишет УНН.
Детали
В сообщении говорится, что Норвегия передаст снаряды, а Дания – детонаторы и метательные заряды для производства снарядов.
Украина имеет насущную потребность в артиллерийских боеприпасах. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией, чтобы Украина получила боеприпасы как можно быстрее», – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
Кроме этого, Норвегия уже отправила в Украину семь тысяч снарядов из собственных запасов.
"Украина все еще имеет насущную потребность в боеприпасах в своей борьбе против россии. Дания, вместе с другими странами ЕС и НАТО, находится в процессе согласования ряда различных мероприятий. Вместе с Норвегией мы можем отправить более 9000 артиллерийских снарядов в полном комплекте в течение короткого времени", – сказала исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил странии за принятие решения и военную помощь Украине.
"Благодарен правительствам Норвегии и Дании за новый общий пакет оборонной помощи. Дополнительная партия артиллерийских снарядов – крайне нужна на поле боя. Вместе приближаем нашу общую победу", - написал Зеленский в Twitter.
Напомним
Ранее стало известно, что Дания на фоне полномасштабного вторжения России предоставит Украине дополнительную партию боеприпасов стоимостью около 36 миллионов долларов.