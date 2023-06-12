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Данія надасть Україні додаткову партію боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Данія на тлі повномасштабного вторгнення росії надасть Україні додаткову партію боєприпасів вартістю близько 36 мільйонів доларів (250 млн данських крон). Про це заявили виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен, пише УНН з посиланням на TV2.

Данія надасть Україні додаткову партію боєприпасів

Цитата

"Це суттєвий внесок, який дуже терміново потрібен Україні... Ситуація така, що ми всі бачимо, що було оголошено про наступ. Він тільки починається. Україні вдалося стримати росіян, і тепер настав час їм знову відповісти. Для цього необхідно, щоб у них був потрібний потенціал, у тому числі й боєприпаси", - сказав очільник МЗС Данії Льокке Расмуссен.

Деталі

Зазначається, що боєприпаси вартістю чверть мільярда данських крон нададуть за конкретним запитом України. У міністерстві оборони Данії повідомили, що зокрема йдеться про дві тисячі артилерійських снарядів, однак інших деталей не оголосили.

Своєю чергою, міністр оборони Поульсен наголосив, що пожертва такого розміру "не є чимось, що дасть Україні впевненість у наявності достатньої кількості боєприпасів".

"Це внесок у той конкретний, гострий виклик, який стоїть перед ними. Потрібні додаткові боєприпаси. Отже, це внесок у розв'язання поточної проблеми", - сказав він, додаючи, що потрібно "зробити більше" для збільшення виробництва боєприпасів.

Крім цього, повідомляється, що пізніше цього тижня Поульсен візьме участь у зустрічі в Брюсселі, де, як очікується, обговорять підготовку українських пілотів на західних винищувачах.

Нагадаємо

Данія у травні цього року збільшила фонд підтримки України до 4,7 млрд доларів.

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