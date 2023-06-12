Дания предоставит Украине дополнительную партию боеприпасов

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"Это существенный вклад, который очень срочно нужен Украине... Ситуация такова, что мы все видим, что было объявлено о наступлении. Оно только начинается. Украине удалось сдержать россиян, и теперь настало время им снова ответить. Для этого необходимо, чтобы у них был нужный потенциал, в том числе и боеприпасы", - сказал глава МИД Дании Лёкке Расмуссен.

Детали

Отмечается, что боеприпасы стоимостью четверть миллиарда датских крон предоставят по конкретному запросу Украины. В министерстве обороны Дании сообщили, что в частности речь идет о двух тысячах артиллерийских снарядов, однако других деталей не объявили.

В свою очередь, министр обороны Поульсен отметил, что пожертвование такого размера "не является чем-то, что даст Украине уверенность в наличии достаточного количества боеприпасов".

"Это вклад в тот конкретный, острый вызов, который стоит перед ними. Нужны дополнительные боеприпасы. Следовательно, это вклад в решение текущей проблемы", - сказал он, добавляя, что нужно "сделать больше" для увеличения производства боеприпасов.

Кроме этого, сообщается, что позже на этой неделе Поульсен примет участие во встрече в Брюсселе, где, как ожидается, обсудят подготовку украинских пилотов на западных истребителях.

Напомним

Дания в мае этого года увеличила фонд поддержки Украины до 4,7 млрд долларов.