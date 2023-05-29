Данія збільшила фонд підтримки України до 4,7 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міжнародними партнерами, зокрема, спілкувався з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном та подякував за збільшення фонду підтримки України. Про це Зеленський повідомив у вечірньому звернені, повідомляє УНН.
Цитата
“Хочу окремо подякувати Данії, усьому народу та данському політичному класу та особисто прем'єр-міністр Фредеріксен за рішення збільшення данського фонду підтримки України на понад 3 млрд доларів.
Тепер загальна сума оборонної допомоги Данії сягне 4,7 млрд доларів”, - повідомив президент України.
Вдячний @folketinget, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила – в єдності!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2023
Доповнення
Фонд фінансової допомоги Україні було створено у березні, Фонд, з якого фінансується військова допомога Україні, був створений у березні. Тоді уряд Данії вніс до нього 1, 01 млрд доларів.
У 2023-2024 уряд Данії збирається збільшити фінансування військової допомоги Україні як 2,5 мільярда доларів США.
Гроші надходять, за словами Метте Фредеріксен, із "соціального фонду".
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