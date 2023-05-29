Данія збільшила фонд підтримки України до 4,7 млрд доларів

Цитата

“Хочу окремо подякувати Данії, усьому народу та данському політичному класу та особисто прем'єр-міністр Фредеріксен за рішення збільшення данського фонду підтримки України на понад 3 млрд доларів.

Тепер загальна сума оборонної допомоги Данії сягне 4,7 млрд доларів”, - повідомив президент України.

Вдячний @folketinget, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила – в єдності!

Доповнення

Фонд фінансової допомоги Україні було створено у березні, Фонд, з якого фінансується військова допомога Україні, був створений у березні. Тоді уряд Данії вніс до нього 1, 01 млрд доларів.

У 2023-2024 уряд Данії збирається збільшити фінансування військової допомоги Україні як 2,5 мільярда доларів США.

Гроші надходять, за словами Метте Фредеріксен, із "соціального фонду".

Нагадаємо

Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на суму 133 млн доларів





