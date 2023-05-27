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Актуальне
Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України

Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України

Київ • УНН

 • 649774 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на суму 133 млн доларів. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство економіки України.

Цитата

"Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала 1,4 млрд доларів, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – 212 млн доларів. Уряд України високо цінує підтримку Данії, розраховує на поглиблення двосторонньої співпраці та подальше залучення датського бізнесу в проекти з відновлення України.

Так, спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, буде фінансувати проекти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів", - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Деталі

Як повідомляється, 26 травня відбувся Український інвестиційний форум у Копенгагені, який відкрила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко. Участь у заході взяли заступник Міністра Олександр Грибан, Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу, Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

У рамках форуму було оголошено про запуск соціальної програми датського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд датських крон, що становить приблизно 133 млн доларів.

Як зазначив заступник Міністра економіки Олександр Грибан, основною співпрацею між Україною і Данією є налагодження взаємовигідних відносин, коли українські компанії не лише імпортують датські продукти, а й локалізують виробництво такої продукції в Україні.

"Нас цікавлять датські технології і ми бачимо велику перспективу у застосуванні та розміщенні датських компаній в Україні у пріоритетних галузях. Зокрема, це відновлювальна енергетика, будівельні матеріали, технології відновлення комунального господарства, а також оборонні технології та технології подвійного призначення", - зазначив Олександр Грибан.

Так, в рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проектів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону – Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн – 15 млн євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у датських експортерів.

За словами Олександра Грибана, датський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але і безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України. Також датський Уряд планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.

"Не потрібно чекати, поки війна припиниться. Ми хотіли б залучити датський бізнес на ранніх стадіях відбудови України. Ми маємо діяти і підтримувати українську економіку", - зауважив Міністр підприємництва Данії Мортен Бьодсков.

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